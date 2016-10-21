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المرور يضبط 32 سائقا يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة

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المرور يضبط 32 سائقا يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة المرور يضبط 32 سائقا يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة

نظمت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكى، مساعد وزير الداخلية للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى مرورية. 

 

وتم عمل حملات مرورية خلال 24  ساعة وإجراء تحليل طبى لـ300 سائق، وأثبتت العينات تعاطى 32 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم. 

 

من جانبه، أكد مصدر أمنى، أن هناك حملات أمنية مكثفة يتم توجيهها على كل الطرق والمحاور للكشف عن متعاطى المخدرات أثناء القيادة أعلى الطرق السريعة، وذلك بهدف ضبط المخالفين والحفاظ على سلامة مرتادى وقائدى المركبات. 

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مصر 365

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