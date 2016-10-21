أخبار عاجلة

لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب -
«تاون جاس»: توصيل الغاز لـ345 ألف عميل باستثمارات 900 مليون جنيه -
خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

زحام مرورى بسبب انقلاب مقطورة محملة بالأسمنت أعلى دائرى قليوب

Google+ Print
زحام مرورى بسبب انقلاب مقطورة محملة بالأسمنت أعلى دائرى قليوب زحام مرورى بسبب انقلاب مقطورة محملة بالأسمنت أعلى دائرى قليوب

>كتب عبد الرحمن سيد

توقفت حركة المرور أمام السيارات بسبب انقلاب مقطورة محملة بالأسمنت أعلى دائرى قليوب بالقرب من مدخل الزراعى، نتيجة لاختلال عجلة القيادة من سائق التريلا انقلب جرار السيارة على أقصى يمين الطريق، وأدى إلى ظهور بقعة زيت وتم استدعاء سيارتى حماية مدنية وتم إزالة البقعة من الطريق.

 

وتسبب الحادث فى ظهور كثافات مرورية أعلى الطرق للمتجه من القوس الغربى وفى طريقه إلى قليوب، وأمر اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور بانتقال الخدمات المرورية إلى مكان لإزالة حطام الحادث، فيما لم ينتج عنه أى مصابين سوى تلفيات بالسيارة بعد اصطدامها بالحاجز الخرسانى بالطريق.

 

كما تم إجراء تحويله مرورية بالطريق، وعلى القادم من القوس الغربى أن يسلك طريق المؤسسة والعودة من أول دوران فى الاتجاه القادم من شبرا الخيمة اتجاه الإسكندرية. 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365