زحام مرورى بسبب انقلاب مقطورة محملة بالأسمنت أعلى دائرى قليوب

توقفت حركة المرور أمام السيارات بسبب انقلاب مقطورة محملة بالأسمنت أعلى دائرى قليوب بالقرب من مدخل الزراعى، نتيجة لاختلال عجلة القيادة من سائق التريلا انقلب جرار السيارة على أقصى يمين الطريق، وأدى إلى ظهور بقعة زيت وتم استدعاء سيارتى حماية مدنية وتم إزالة البقعة من الطريق.

وتسبب الحادث فى ظهور كثافات مرورية أعلى الطرق للمتجه من القوس الغربى وفى طريقه إلى قليوب، وأمر اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور بانتقال الخدمات المرورية إلى مكان لإزالة حطام الحادث، فيما لم ينتج عنه أى مصابين سوى تلفيات بالسيارة بعد اصطدامها بالحاجز الخرسانى بالطريق.

كما تم إجراء تحويله مرورية بالطريق، وعلى القادم من القوس الغربى أن يسلك طريق المؤسسة والعودة من أول دوران فى الاتجاه القادم من شبرا الخيمة اتجاه الإسكندرية.