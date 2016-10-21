أخبار عاجلة

لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب -
«تاون جاس»: توصيل الغاز لـ345 ألف عميل باستثمارات 900 مليون جنيه -
خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

طقس السبت معتدل شمالا مائل للحرارة جنوبا..والعظمى بالقاهرة 28

Google+ Print
طقس السبت معتدل شمالا مائل للحرارة جنوبا..والعظمى بالقاهرة 28 طقس السبت معتدل شمالا مائل للحرارة جنوبا..والعظمى بالقاهرة 28

ارشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الاحمر مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية, وحالة البحر الاحمر معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى فى القاهرة 28 والصغرى21 ،وفى الإسكندرية21 ، 27 ،وفى مطروح 19، 28 .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا