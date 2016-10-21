طقس السبت معتدل شمالا مائل للحرارة جنوبا..والعظمى بالقاهرة 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الاحمر مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية, وحالة البحر الاحمر معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى فى القاهرة 28 والصغرى21 ،وفى الإسكندرية21 ، 27 ،وفى مطروح 19، 28 .

أ ش أ