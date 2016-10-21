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رئيس عمليات سلاح الطيران بحرب أكتوبر يتبرع بقيمة تشغيل بنك للدم فى دمياط

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رئيس عمليات سلاح الطيران بحرب أكتوبر يتبرع بقيمة تشغيل بنك للدم فى دمياط رئيس عمليات سلاح الطيران بحرب أكتوبر يتبرع بقيمة تشغيل بنك للدم فى دمياط

>دمياط - عبده عبد البارى

وجه الدكتور محمد الأسود، مدير مستشفى السرو المركزى بمحافظة دمياط، الشكر إلى الفريق طيار صلاح المناوى، رئيس عمليات سلاح الطيران بحرب أكتوبر، ومستشار العلاقات العسكرية "المصرية – الأمريكية"، على تبرعه بقيمة 25 ألف جنيه لصالح تشغيل بنك الدم بالمستشفى، والذى سيصدر ترخيصه من وزارة الصحة خلال أيام.

 

فيما قال عمار فؤاد، عضو مجلس إدارة مستشفى السرو المركزى، إنه تواصل مع الفريق المناوى "ابن السرو"، وأبدى تعاونه الكامل فى تجهيز مستلزمات تشغيل بنك الدم.

 

وأضاف أن عددًا من رجال الأعمال بمحافظة دمياط تبرعوا للمستشفى بأجهزة طبية للمساعدة فى سد نقص التجهيزات الطبية بها.

 


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