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ضبط رنجة وسلع غذائية غير صالحة للإستهلاك بالغربية

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ضبط رنجة وسلع غذائية غير صالحة للإستهلاك بالغربية ضبط رنجة وسلع غذائية غير صالحة للإستهلاك بالغربية

>الغربية – عادل ضرة

شنت إدارة مباحث بالغربية بإشراف العميد أحمد الخواجة مدير الإدارة حملة تموينية لضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية، أسفرت عن ضبط طن ملح سياحات غير صالح، و150 كيلو رنجة فاسدة بكفر الزيات، و316 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية بزفتى.

وتلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية إخطاراً من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بضبط ( جمال الدين ع ا  48 سنة) ومقيم بالطريق السريع أمام مستشفى كفرالزيات لقيامه بتجميع كميات كبيره من ملح الطعام الغير صالح ، وبحوزته 20 جوال ملح طعام فى المحضر 32449 جنح مركز كفرالزيات 2016 ، و( السيد ا ا 41 سنة ) تاجر ومقيم بشارع عبدالرازق ببندر كفرالزيات وبحوزته 15 كيلو سمك مدخن " رنجه" غير صالحه للاستهلاك فى المحضر  32752 جنح مركز كفرالزيات 2016.

كما أسفرت الحملة عن ضبط( خالد ح ا 41 سنة) صاحب محل بقاله بقرية سندبسط – مركز زفتى وبحوزته 316  عبوه أغذيه أطفال منتهية الصلاحية  فى المحضر 28904 جنح مركز زفتى .


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