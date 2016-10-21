أخبار عاجلة

انتظروا النجمة مي سليم وميس حمدان ومحمود عبد المغني في حلقة خاصة في عيش الليلة الخميس الـ 9 مساءً -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك وإنبى -
إرسال ملفات التحقيق في قضية تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا لنيابة أمن الدولة -
بالصور ... الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 7 من عناصر داعش بأسيوط -
خلال رفع الجلسة العامة.. رئيس "النواب" للأعضاء: مفيش إجازات -
للعام الثالث.. ''فاب لاب'' تنظم أكبر مهرجان للابتكارات بمصر وسط أجواء كرنفالية -
4 دول تعزي "شكري" في ضحايا تفجيري الكنيستين -
عبدالعال: الإرهاب لم يضرب مطاراتنا مثل دول أخرى.. ولا يوجد لدينا مشاكل -
فتاتان تنفذان هجومًا انتحاريًا في نيجيريا -
وفاة فلسطيني بعد شهر من إطلاق النار عليه من جنود إسرائيليين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالفيديو.. المتحدث العسكرى يستعرض تاريخ القوات البحرية بـ«أسود البحر»

Google+ Print
بالفيديو.. المتحدث العسكرى يستعرض تاريخ القوات البحرية بـ«أسود البحر» بالفيديو.. المتحدث العسكرى يستعرض تاريخ القوات البحرية بـ«أسود البحر»

ميسترال أرشيفية

نشر المتحدث باسم القوات المسلحة العميد محمد سمير، فيلم وثائقى عن القوات البحرية المصرية، بعنوان “القوات البحرية المصرية .. أسود البحر”، استعرض خلاله تاريخ إنشاء البحرية المصرية.

 كما استعرض الفيديو دور القوات البحرية فى حرب أكتوبر عام 1973، حيث نجحت فى تأمين المسرح البحرى، وغلق مضيق باب المندب وحرمان العدو من أى امداد استراتيجى من البحر.

يأتى ذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد السنوى للقوات البحرية المصرية، والذى يوافق ذكرى تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات فى عام 1967 والذى اتخذته القوات البحرية عيدًا لها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات

فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات

بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟»

بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟»

فيديو| عرابي بعد الفوز على طلائع الجيش: الحظ ابتسم لأسوان أخيرا

فيديو| عرابي بعد الفوز على طلائع الجيش: الحظ ابتسم لأسوان أخيرا

فيديو| صاحب هدف أسوان: «ممكن أموت نفسي عشان نفضل في الممتاز»

فيديو| صاحب هدف أسوان: «ممكن أموت نفسي عشان نفضل في الممتاز»