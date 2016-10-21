بالفيديو.. المتحدث العسكرى يستعرض تاريخ القوات البحرية بـ«أسود البحر»

نشر المتحدث باسم القوات المسلحة العميد محمد سمير، فيديو فيلم وثائقى عن القوات البحرية المصرية، بعنوان “القوات البحرية المصرية .. أسود البحر”، استعرض خلاله تاريخ إنشاء البحرية المصرية.

كما استعرض الفيديو دور القوات البحرية فى حرب أكتوبر عام 1973، حيث نجحت فى تأمين المسرح البحرى، وغلق مضيق باب المندب وحرمان العدو من أى امداد استراتيجى من البحر.

يأتى ذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد السنوى للقوات البحرية المصرية، والذى يوافق ذكرى تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات فى عام 1967 والذى اتخذته القوات البحرية عيدًا لها.