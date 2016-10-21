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غداً.. طقس معتدل شمالا مائل للحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

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غداً.. طقس معتدل شمالا مائل للحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة غداً.. طقس معتدل شمالا مائل للحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

>محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، السبت، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة فى الساعات المتأخرة من الليل.

 

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن

 

الصغرى العظمى 

 

القاهرة 21 28

الإسكندرية 21 27

مطروح 19 28

بورسعيد 22 27

دمياط 20 26

بلطيم 20 26

الإسماعيلية 19 29

السويس 20 28

العريش 16 27

نخل 14 27

طابا 18 28

الطور 20 29

مرسى علم 24 31

الغردقة 22 32

شرم الشيخ 25 30

رفح 15 26

كاترين 15 25

سيوة 16 29

المنيا 18 28

الفيوم 19 29

رأس سدر 20 29

أبوسمبل 22 32

وسط الدلتا 20 28

أسيوط 15 29

سوهاج 20 30

الأقصر 20 33

أسوان 20 35

شلاتين 22 33

حلايب 24 31

الوادى الجديد 18 31

قنا 20 32

نويبع 25 29

السلوم 15 25

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالى:

 

الصغرى العظمى 

 

مكة المكرمة 26 40

المدينة 22 36

الرياض 20 34

المنامة 27 32

أبوظبى 23 34

الدوحة 26 36

الكويت 19 37

دمشق 13 28

بيروت 21 27

عمان 15 25

القدس 14 23

غزة 18 28

بغداد 18 33

مسقط 27 34

صنعاء 10 26

الخرطوم 27 38

طرابلس 22 33

تونس 18 25

الجزائر 16 29

الرباط 16 25

نواكشوط 22 32

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى 

 

أنقرة 04 20

اسطنبول 13 19

اسلام اباد 18 31

نيودلهى 21 34

جاكرتا 25 31

بكين 11 14

كوالامبور 24 32

طوكيو 14 19

أثينا 18 25

روما 10 20

باريس 04 14

مدريد 11 16

برلين 04 08

لندن 07 14

مونتريال 07 08

موسكو صفر 04

نيويورك 10 15

واشنطن 11 16

 


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