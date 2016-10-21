بدلاء الأهلي يواصلون تدريباتهم دون راحة استعدادًا لبتروجيت الثلاثاء

أدي مجموعة من اللاعبين بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين لم يشاركوا في مباراة أسوان بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري، مرانًا قويًا صباح اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة بتروجيت المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة السادسة بالدوري.

وشارك في المران اللاعبين محمد الشناوي وأحمد عادل عبد المنعم ومسعد عوض وحسين السيد ومحمد هاني وباسم علي وميدو جابر وأحمد حجازي وعمرو جمال وأكرم توفيق ومروان محسن وحسام عاشور، بالإضافة إلى الثلاثي الذي شارك كبديل في الشوط الثاني من مواجهة أسوان صالح جمعة وجونيو أجاي ووليد سليمان.

وغاب عن المشاركة في المران الثنائي عماد متعب، ومحمد حمدي زكي، الذي حصل على إذن من الجهاز الفني بالغياب لأسباب شخصية.