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إحالة 15 موظفًا بإدارة إهناسيا الصحية ببني سويف للتحقيق العاجل‎

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إحالة 15 موظفًا بإدارة إهناسيا الصحية ببني سويف للتحقيق العاجل‎ إحالة 15 موظفًا بإدارة إهناسيا الصحية ببني سويف للتحقيق العاجل‎

ارشيفية

المراسل: محمد شعبان

شنت إدارة المتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا غرب محافظة بنى سويف، برئاسة رمضان هلال مدير إدارة المتابعة، زيارة مفاجئة على إدارة إهناسيا الصحية، لتفقد سير العمل بها.

وكشفت الزيارة عن تغيب 15 موظف عن العمل خلال الاوقات الرسمية المفترض ان يتواجدون فيها.

ورصدت إدارة المتابعة خلال جولتها بالإدارة غياب 15 موظف وترك بعضهم للعمل رغم توقيعهم بالسجلات من أول اليوم.

وأحال المهندس سيد الرويس، رئيس مدينة اهناسيا الواقعة للدكتور عبد الناصر حميدة السعيطي، وكيل وزارة الصحة، لإحالة الأطباء للتحقيق بالشئون القانونية.

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