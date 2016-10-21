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توزيع 6 أطنان سكر بسعر 6 جنيهات‎ لأهالي إهناسيا في بني سويف

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توزيع 6 أطنان سكر بسعر 6 جنيهات‎ لأهالي إهناسيا في بني سويف توزيع 6 أطنان سكر بسعر 6 جنيهات‎ لأهالي إهناسيا في بني سويف

سكر – ارشيفية

المراسل: محمد شعبان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا غرب بني سويف، برئاسة المهندس سيد الروبي، اليوم الجمعة، بتوزيع 6 أطنان سكر بسعر 6 جنيهات للكيلو على أهالي المركز، بحد أقصى 2 كيلو للفرد الواحد، لمواجهة أزمة نقص السكر بالمحال التجارية.

وقال رئيس المدينة، في تصريح صحفي، إن المحافظة عملت على مواجهة أزمة نقص السكر بالمحال التجارية من خلال ضخ كميات كبيرة بين جميع مراكز المحافظة لسد إحتياجات للمواطنين .

جاء ذلك بحضور رمضان هلال، مدير إدارة المتابعة بإهناسيا ومندوب عن وعددًا من الموظفين.

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