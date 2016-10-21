غدا..قطع الكهرباء 14 ساعة عن محطة محولات غرب المحلة للصيانة

أفادت إدارة قطاع كهرباء الغربية بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى غدا السبت عن محطة محولات غرب المحلة لمدة 14 ساعة تبدأ من الـ 7 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً وذلك لعمل الصيانة اللازمة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم يتم فصل التيار الكهربائى عن خطوط مدينة المحلة الكبرى "شارع نعمان الأعصر – المركز الطبى – المخبر الألى – طريق الجابرية – منطقة السكة الوسطى – سوق اللبن – مجلس المدينة – منطقة الزراعة – طريق دمرو – طريق ديارب – منطقة سيدى خلف – منطقة العيسوى – شارع العباسى القديم – المبرة -السنترال 1،2."

كما سيتم قطع الكهرباء عن مناطق "مجمع الأحوال المدنية – منطقة زكريا – شارع جلال الدين – شارع المعهد الديني" بحى أول المحلة والمنطقة الصناعية – أبو دراع القاضى – عزبة خضر – سوق الجملة – أبو زهرة – الإمام – منطقة أخوان خليل – جسر الجمهورية – المنشية – طريق بلقينا – مركز الكبد – مستشفى الصدر – مستشفى الحميات.

وسيتم فصل التيار الكهربى عن خطوط "الريف الدواخلية –نمرة البصل – السجاعية – صفط تراب – سندسيس – عياش – ديار بنى هاشم – بلقينة – الهياتم – الجابرية البنوان – تنقية مياه 1 ،2 – سامول – المعتمدية".

وطالبت الشركة المستشفيات والشركات والمخابز والمواطنين بتدبير احتياجاتهم وتوفير مولدات كهربية خلال فترة انقطاع التيار الكهربى.