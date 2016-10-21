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غدا..قطع الكهرباء 14 ساعة عن محطة محولات غرب المحلة للصيانة

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غدا..قطع الكهرباء 14 ساعة عن محطة محولات غرب المحلة للصيانة غدا..قطع الكهرباء 14 ساعة عن محطة محولات غرب المحلة للصيانة

>الغربية – مصطفى عادل

أفادت إدارة قطاع كهرباء الغربية بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى غدا  السبت عن محطة محولات غرب المحلة لمدة 14 ساعة تبدأ من الـ 7 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً وذلك لعمل الصيانة اللازمة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم يتم فصل التيار الكهربائى عن خطوط مدينة المحلة الكبرى "شارع نعمان الأعصر – المركز الطبى – المخبر الألى – طريق الجابرية – منطقة السكة الوسطى – سوق اللبن – مجلس المدينة – منطقة الزراعة – طريق دمرو – طريق ديارب – منطقة سيدى خلف – منطقة العيسوى – شارع العباسى القديم – المبرة -السنترال 1،2."

كما سيتم قطع الكهرباء عن مناطق "مجمع الأحوال المدنية – منطقة زكريا – شارع جلال الدين – شارع المعهد الديني" بحى أول المحلة  والمنطقة الصناعية – أبو دراع القاضى – عزبة خضر – سوق الجملة – أبو زهرة – الإمام – منطقة أخوان خليل – جسر الجمهورية – المنشية – طريق بلقينا  – مركز الكبد – مستشفى الصدر – مستشفى الحميات.

وسيتم فصل التيار الكهربى عن خطوط "الريف الدواخلية –نمرة البصل – السجاعية – صفط تراب – سندسيس – عياش – ديار بنى هاشم – بلقينة – الهياتم – الجابرية البنوان – تنقية مياه 1 ،2 – سامول – المعتمدية".

وطالبت الشركة المستشفيات والشركات والمخابز والمواطنين بتدبير احتياجاتهم وتوفير مولدات كهربية خلال فترة انقطاع التيار الكهربى.


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