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بالفيديو.. نقل لاجئ سوري مريض من بيروت إلى أبوظبي لتلقي العلاج

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بالفيديو.. نقل لاجئ سوري مريض من بيروت إلى أبوظبي لتلقي العلاج بالفيديو.. نقل لاجئ سوري مريض من بيروت إلى أبوظبي لتلقي العلاج

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصل اللاجئ السوري المريض خلدون سنجاب وأفراد عائلته على متن طائرة خاصة مجهزة طبيا من بيروت إلى أبوظبي حيث سيتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي.

ويعاني المريض السوري - الذي نزح إلى لبنان منذ أغسطس عام 2012 - من شلل تام ومشاكل صحية في الجهاز التنفسي وذلك اثر تعرضه لحادث في العام 1994 أفقده القدرة على الحركة.

وكانت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية اللبنانية عبر "ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية" قامت بمتابعة هذا الملف الإنساني والتواصل مع جميع الجهات المعنية من اجل تسهيل نقل المريض وأفراد عائلته امس إلى أبوظبي عبر مطار رفيق الحريري الدولي.

وقال مدير الملحقية المستشار مسلم عبيد المنصوري أن هذه اللفتة الإنسانية هي تأكيد على مواصلة العمل الإنساني لدولة الإمارات والذي يهدف للوصول إلى جميع المحتاجين والمتضررين للتخفيف من معاناتهم ومساندتهم.

 

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