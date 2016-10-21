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محمد بن زايد يصل إلى الرياض

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محمد بن زايد يصل إلى الرياض محمد بن زايد يصل إلى الرياض

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الرياض اليوم في زيارة أخوية للمملكة العربية الشقيقة.

وكان في استقبال سموه والوفد المرافق لدى وصولهم مطار قاعدة سلمان الجوية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية ومحمد سعيد محمد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية والدكتور محمد بن عبدالرحمن البشر سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة.

ويرافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفد يضم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

كما يرافق سموه معالي صقر غباش سعيد غباش وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة ومعالي علي بن حمّاد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي اللواء الركن عبدالله مهير الكتبي قائد الوحدات المساندة بالقوات المسلحة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي العهد والفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي مستشار صاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 

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