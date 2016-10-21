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سيد عبد الحفيظ: تم توقيع عقوبة على متعب وفقا للائحة

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سيد عبد الحفيظ: تم توقيع عقوبة على متعب وفقا للائحة سيد عبد الحفيظ: تم توقيع عقوبة على متعب وفقا للائحة

سيد عبد الحفيظ

قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية وفقًا للائحة الداخلية بالفريق، على عماد متعب، مهاجم الفريق، بعد تغيبه عن المران الصباحي اليوم الجمعة.

وقال عبد الحفيظ، في تصريح صحفي، إن عقوبة متعب تأتي وفقًا للائحة الفريق، بعد تغيبه عن المران اليوم الجمعة، لعدم الحصول على إذن من الجهاز الفني.

وكان الجهاز الفني، بقيادة الكابتن حسام البدري، أقام مرانا صباح اليوم، للاعبي الفريق الذين لم يشاركوا في مواجهة أسوان أمس بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، والتي فاز بها الفريق بهدفين دون رد.

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