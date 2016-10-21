موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا من " اليوم السابع"

نشر الموقع الإلكترونى لليوم السابع، على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة فى مقدمتها مصرع 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم أتوبيس بميكروباص بمدينة نصر، إضافة إلى بدء تطبيق قرار منع حمل هواتف note7 للمسافرين بمطار القاهرة، علاوة على تغطية خاصة لواقعة هروب مساجين من سجن المستقبل بالإسماعيلية، وغيرها من الأخبار.

استيقظ سكان الطريق الجديد فى الحى العاشر بمدينة نصر، صباح اليوم الجمعة، على حادث تصادم أتوبيس تابع لهيئة النقل العام مع سيارة ميكروباص، أسفر عن وقوع وفيات وإصابات.

تشهد محافظة الإسماعيلية انتشارا أمنيا كثيفا على الطرق السريعة وبالأكمنة الحدودية والطرق الجبلية، للبحث عن مساجين هاربين من سجن المستقبل بالإسماعيلية.

بدأت شركة ميناء القاهرة الجوى، بالتعاون مع شركة سامسونج، فى توفير خدمة الاستبدال قبل السفر، من خلال تواجد مندوب لشركة سامسونج بصالات مطار القاهرة لخدمة المسافرين حاملى هاتف Note 7 واستبدالها بهواتف أخرى.

اقترح محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فرض ضريبة رسوم رفاهية على الأغنياء قاطنى القصور والفيلات بواقع 10% من قيمة الفواتير الخدمية تتراوح من 200 إلى 500 جنيه شهريًا.

وسط الاحتفالات بمولد السيد البدوى بطنطا فى محافظة الغربية، وإقبال آلاف المريدين على ساحات الاحتفالات، شن سلفيون هجومًا حادًا على هذه الاحتفالات، حيث أفتى داعية سلفى بأن مقولة "مدد يا بدوى" كفر وشرك بالله وتخرج قائلها عن الملة، فيما اعتبر عضو بجمع البحوث الإسلامية أن هذه فتوى تكفيرية على غرار ما يفعله تنظيم "داعش".

طالب محمد حسن شاهين أحد ضحايا المستريح، من قرية أبو جريدة التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط الجهات الأمنية بسرعة ضبط المتهمين شركاء مستريح ميناء دمياط وتقديمهم للمحاكمة العاجلة .

ذكرت صحيفة " معاريف" الإسرائيلية أن 260 حاخام وربى فى الولايات المتحدة وقعوا على عريضة تدعو لعدم انتخاب المرشح الجمهورى فى الانتخابات الامريكية دونالد ترامب وانتخاب المرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتنون.

شهد الأسبوع المنقضى، نشاطا ملحوظا للرئيس عبد الفتاح السيسى، أبرزها الحوار الصحفى المطول مع رؤساء تحرير الصحف القومية، تطرق خلاله إلى مختلف القضايا الداخلية والخارجية، وما بين لقاءات مكثفة مع عدد من الوزراء، اتسم هذا الأسبوع بالتميز.

أعلن نصر سلامة، مدير عام آثار أسوان والنوبة، عن نجاح أعضاء مدرسة الحفائر التى أقامتها وزارة الآثار بموقع الأغاخان بغرب أسوان فى الكشف عن مقبرتين منحوتتين فى الصخر تعودان للعصر المتأخر.

سرقت مجموعة مكونة من سبعة أشخاص مجهولين يوم الثلاثاء الماضى، نحو 19 هاتف آيفون يبلغ قيمتهم أكثر من 13 ألف دولار من منفذ أبل فى ناتيك، ماساتشوستس، ووفقا للشرطة ناتيك، قطع المجرمون بسرعة حبال الأمن وخرجوا من المتجر مع الهواتف بطريقة مدبرة، إذ ارتداوا ملابس وقبعات لحماية هويتهم، وأظهرت كاميرات المراقبة بأنهم مجموعة من المراهقين الذكور والإناث، لكن لم يتم القبض عليهم حتى الآن.

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم اصطدام قطار بشاحنة بجنوب غرب البلاد ما أسفر عن مصرع قائد الشاحنة وإصابة سبعة أشخاص كانوا على متن القطار.

أرسل اتحاد الكرة خطابات إلى منتخبات السنغال والكاميرون وبوركينا فاسو لمواجهتهم وديا خلال معسكر الإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالجابون، والمقرر انطلاقها فى الفترة من 14 يناير حتى 4 فبراير.