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البرلمان البريطاني يبحث مع سفارتنا بلندن رفع الحظر على الطيران إلى شرم الشيخ

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البرلمان البريطاني يبحث مع سفارتنا بلندن رفع الحظر على الطيران إلى شرم الشيخ البرلمان البريطاني يبحث مع سفارتنا بلندن رفع الحظر على الطيران إلى شرم الشيخ

مطار شرم الشيخ

نظمت السفارة المصرية لدى المملكة المتحدة جلسة في البرلمان البريطاني مع مجموعة الصداقة البرلمانية مع المشكلة من أعضاء من مجلسي العموم واللوردات والتي يترأسها النائب “جيرالد هوارث” وزير الدفاع الأسبق الذي عاد مؤخراً من شرم الشيخ بعد مشاركته في الاحتفالية التي نظمها مجلس النواب بمناسبة مرور 150 عامًا على تأسيس أول مجلس نيابي مصري.

وأوضح النائب “جيرالد هوارث” خلال الجلسة أن المجموعة تتعاون بشكل وثيق مع السفارة المصرية من أجل رفع الحظر المفروض من البريطانية على الطيران إلى مطار شرم الشيخ، كما أوضح أنه لمس بنفسه أثناء الزيارتين اللتين قام بهما إلى شرم الشيخ صرامة الإجراءات الأمنية المطبقة في المطار، ومستوى تأمين المدينة كذلك، داعيًا رئيسة الوزراء البريطانية برفع الحظر المفروض على الطيران إلى مطار شرم الشيخ بشكل فوري.

كما أعرب ممثلو الشركات البريطانية عن تأييدهم لدعوة “هوارث” وضعاً في الاعتبار الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد المصري وقطاع السياحة وأشاروا إلى الخسائر التي تتكبدها الشركات البريطانية ذاتها بسبب تغيير السائح البريطاني وجهته من مصر على خلفية هذا القرار.

وأكدوا أن السائح البريطاني أصبح في حاجة ماسة لإعادة إدارج المقاصد المصرية على خريطة السياحة، وذلك في ضوء أن قدرة السائح البريطاني على الإنفاق تقلصت بشكل كبير في الأونة الأخيرة بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما ترتب على ذلك من انخفاض في قيمة الجنيه الإسترليني مقابل اليورو والدولار الأمريكي، وبالتالي فإن مصر تعد مقصدا جاذبا ومنخفض التكلفة يمكن لشركات السياحة البريطانية الترويج له في سائر انحاء بريطانيا.

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