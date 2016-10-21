وزير الري: بدء دراسات جدوى الممر الملاحي لبحيرة فيكتوريا بتكلفة 650 ألف دولار

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تعمل فى إطار تنفيذ أنشطة المرحلة الأولى من دراسات الجدوى لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط، والتي تتضمن إعداد دراسة استشارية إقليمية بعنوان “الأطر المؤسسية والقانونية للنقل بنهر النيل وتحديد احتياجات التدريب”.

وأشار وزير الري، في بيان صادر عن الوزارة اليوم الجمعة، إلى أن الدراسات الخاصة بالمشروع تأتى ضمن المنحة المقدمة من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 650 ألف دولار إلى الوزارة، كجزء من تمويل دراسات الجدوى لهذا المشروع الإقليمي الكبير.

وأوضح أن وحدة إدارة المشروع برئاسة الدكتور نادر المصري قامت بإعداد التقييم المالي طبقاً لقواعد البنك الإفريقي للتنمية، وكذلك معايير التقييم المالى والفني المشترك، طبقاً لما ورد فى كراسة الشروط والمواصفات.

وأكد قبول ثلاثة عطاءات فنية لشركات من ألمانيا والصين وهولندا لتنفيذ المشروع، وعقد الجلسة العلنية للجنة البت المُشكلة لفتح المظارف المالية، والإعلان عن الشركة الفائزة، التي حصلت على افضل تقييم فنى ومالى وهى شركة ألمانية عالمية رائدة فى مجال النقل النهرى والأعمال الهندسية، موضحا أن المشروع سيساهم بفاعلية فى ربط منطقتى جنوب وشمال البحر المتوسط، وسيعمق الشراكة الإفريقية – الأوروبية مستقبلاً.

ولفت عبد العاطي إلى أن أهمية المشروع تأتي ليكون فرصة مواتية لإحداث توافق سياسى إفريقي خول إنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها فى مراحل لاحقة، وفقاً للمفاهيم التى أكد عليها الرؤساء والحكومات خلال قمة الإتحاد الأفريقيى الأخيرة فى مايو 2013.

وأفاد المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، بأنه جار دعوة الشركة الفائزة لجلسة مفاوضات حول العقد وأسلوب تنفيذه، مشيراً إلى أن المشروع يعد خطوة هامة لإضفاء المزيد من الأهمية الجيوسياسية لمنطقة دول حوض النيل على وجه الخصوص، والقارة الإفريقية بشكل عام .