ضبط سائق أتوبيس النقل العام المتسبب في حادث مدينة نصر

أعلن مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، الجمعة، عن تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط سائق الأتوبيس الذي تسبب فى مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين بعد اصطدامه بسيارة أجرة (ميكروباص) صباح اليوم بمدينة نصر.

وأضاف المصدر الأمني أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكانت مدينة نصر قد شهدت حادثا مروريا مروعا صباح اليوم بعد اصطدام أتوبيس نقل عام بسيارة أجرة (ميكروباص) بسبب سير الأتوبيس عكس الاتجاه بسرعة جنونية; ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

أ ش أ