أخبار عاجلة

لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب -
«تاون جاس»: توصيل الغاز لـ345 ألف عميل باستثمارات 900 مليون جنيه -
خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضبط سائق أتوبيس النقل العام المتسبب في حادث مدينة نصر

Google+ Print
ضبط سائق أتوبيس النقل العام المتسبب في حادث مدينة نصر ضبط سائق أتوبيس النقل العام المتسبب في حادث مدينة نصر

أعلن مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، الجمعة، عن تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط سائق الأتوبيس الذي تسبب فى مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين بعد اصطدامه بسيارة أجرة (ميكروباص) صباح اليوم بمدينة نصر.

وأضاف المصدر الأمني أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكانت مدينة نصر قد شهدت حادثا مروريا مروعا صباح اليوم بعد اصطدام أتوبيس نقل عام بسيارة أجرة (ميكروباص) بسبب سير الأتوبيس عكس الاتجاه بسرعة جنونية; ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا