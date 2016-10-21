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ضبط 360 شيكارة سماد مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء

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ضبط 360 شيكارة سماد مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء ضبط 360 شيكارة سماد مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء

>أسيوط - هيثم البدرى

ألقى  ضباط مباحث مركز شرطة الغنايم القبض على شخص بحوزته 360 شيكارة سماد مدعم داخل مخزن تمهيدا لبيعها فى السوق السوداء للمواطنين.

 

تلقى اللواء عاطف قليعى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من رئيس مباحث  مركز شرطة الغنايم يفيد بتمكن ضباط مباحث المركز بقيادة الرائد أحمد النمر، رئيس المباحث، وبمعاونة النقيب محمد عطية من ضبط "م . ع . أ" 43 سنة، مقيم الغنايم قبلى، لقيامه بشراء السماد المدعم وتخزينه لبيعه بالسوق السوداء للمواطنين، وتم ضبط 360 شيكارة سماد داخل مخازن خاصة بالمتهم، تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة للتحقيق.

 

 

 


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