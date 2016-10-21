إحالة ممثلة مغمورة للمحاكمة بتهمة الدعارة.. والمتهمة: كنت بهزر

أحالت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار حسام إبراهيم، ممثلة مغمورة وفتاتين أردنيتين للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح، بتهمة ممارسة الدعارة والتحريض على الفجور.

كشفت تحقيقات معتز زكريا وطاهر سبالة وكيلا أول نيابة قصر النيل، أن المتهمة الأولى ممثلة مغمورة ظهرت فى إحدى البرامج الشهيرة استدرجها ضابط بمباحث الآداب للممارسة الرزيلة معها مقابل 300 دولار عن طريق مراستلها عبر برنامج "هوز بير" حيث تم تفريغ محتوى المحادثة، وأتفق معها ضابط المباحث على مقابلتها أمام أحد الفنادق بميدان التحرير، وطلبت منه 300 دولار فى الساعة للموافقة على ممارسة الرزيله معه.

وأنكرت المتهمة "شروق " ممثلة مغمورة ارتكابها للواقعة، وبمواجهتها بمحتوى المحادثة على هاتفها المحمول ردت "كنت بهزر".

وكشفت تحقيقات معتز زكريا وكيل النائب العام، أن الفتاتين الأردنيتين كانتا قادمتين من إحدى الدولة العربية إلى مصر، واعتادتا على ممارسة الرزيلة مع الأثرياء العرب مقابل 500 دولار فى الساعة، وبتفريغ هاتفى المتهمتين تبين وجود عشرات المحادثات على برنامج "هوز بير" لممارسة الرزيلة مع راغبى المتعة، لتأمر النيابة بحبسهما وإحالتهما للمحاكمة