مصرع 7 أشخاص وإصابة 6 إثر حادث تصادم أتوبيس بميكروباص فى مدينة نصر

أكد مصدر أمنى وقوع حادث تصادم بمدينة نصر بين أتوبيس نقل عام وميكروباص نتج عنه مصرع 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفرقة.

انتقل اللواء علاء الدجوى مدير المرور والعقيد عماد حماد إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الحادث و توقفت حركة السيارات المتجهة من مناطق شرق القاهرة وفى طريقها إلى مدينة نصر.

تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأتوبيس بمدينة نصر ، وعلى الفور وجه اللواء علاء الدجوى مدير الإدارة العامة للمرور ، بسرعة انتقال الخدمات إلى مكان الحادث.