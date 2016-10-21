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مصرع 7 أشخاص وإصابة 6 إثر حادث تصادم أتوبيس بميكروباص فى مدينة نصر

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مصرع 7 أشخاص وإصابة 6 إثر حادث تصادم أتوبيس بميكروباص فى مدينة نصر مصرع 7 أشخاص وإصابة 6 إثر حادث تصادم أتوبيس بميكروباص فى مدينة نصر

>كتب عبد الرحمن سيد

أكد مصدر أمنى وقوع حادث تصادم بمدينة نصر بين أتوبيس نقل عام وميكروباص نتج عنه مصرع 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفرقة.

انتقل اللواء علاء الدجوى مدير المرور  والعقيد عماد حماد إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الحادث و توقفت حركة السيارات المتجهة من مناطق شرق القاهرة وفى طريقها إلى مدينة نصر.

تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأتوبيس بمدينة نصر ، وعلى الفور وجه اللواء علاء الدجوى مدير الإدارة العامة للمرور ، بسرعة انتقال الخدمات إلى مكان الحادث.


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