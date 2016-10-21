القوات العراقية تستعيد السيطرة على كركوك وتصد هجوم داعش على مقرات أمنية

تمكنت القوات الأمنية العراقية من استعادة السيطرة والتصدى للإرهابيين من تنظيم (داعش) الذين هاجموا كركوك فجر اليوم وقتلت أغلب المهاجمين، وفرضت حظر التجوال لملاحقة الفارين منهم.

وأشارت مصادر أمنية ومحلية إلى أن عشرات من المسلحين والانتحاريين التابعين لداعش هاجموا بعض المقرات والمواقع الأمنية فى محافظة كركوك بالقنابل اليديوية وأطلقوا عليها النار، واستطاعت القوات الأمنية حماية المقرات وإحباط مخطط الهجوم وقتل ستة انتحاريين .

وذكرت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الجمعة، أن القوات قتلت أغلب الإرهابيين المهاجمين داخل مدينة كركوك وأن الموقف الآن تحت السيطرة وتم الدفع بتعزيزات أمنية إضافية لكركوك.

وقالت: أن داعش فى محاولة يائسة استهدف محافظة كركوك ودفع بعدد من الإرهابيين والانتحاريين باتجاه مديرية شرطة كركوك ومركز شرطة العدالة ومركز شرطة دوميز ومقر حزب الاتحاد الوطنى ومحطة كهرباء الدبس.

من جانبه، أكد محافظ كركوك نجم الدين كريم أن القوات الأمنية وقوات البيشمركة وقوات مكافحة الإرهاب تسيطر تماماً على الوضع الأمنى فى كركوك.. مشيرا إلى أن "خلايا نائمة" من داعش هى من قامت بمهاجمة بعض المقار والمواقع الأمنية فى كركوك.

ونفى محافظ كركوك دخول مسلحى داعش إلى مقر مديرية شرطة كركوك السابق وسط مدينة كركوك أو إلى أى مقر حكومى فى المحافظة.

وكانت السلطات الأمنية قد فرضت حظر التجوال اليوم الجمعة فى محافظة كركوك بعد هجوم إرهابى تبناه تنظيم(داعش) واستهدف مقارا أمنية ومحطة كهرباء الدبس التى قتل فيها 8 وأصيب 6 آخرون بجروح وتوقفت المحطة عن العمل نتيجة تخريب محتوياتها.