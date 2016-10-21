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قطع الكهرباء عن محطة محولات غرب المحلة بالغربية غدًا للصيانة

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قطع الكهرباء عن محطة محولات غرب المحلة بالغربية غدًا للصيانة قطع الكهرباء عن محطة محولات غرب المحلة بالغربية غدًا للصيانة

أرشيفية

أعلنت محافظة الغربية عن قطع التيار الكهربائي،غدا السبت،عن محطة محولات غرب المحلة، من السابعة صباحا وحتى التاسعة مساء، لمدة 14 ساعة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة اللازمة.

وأوضح – بيان صادر عن المحافظة اليوم الجمعة – أن أعمال الصيانة تقوم بها شركة شمال وجنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء؛ لتحسين الخدمة، ورفع كفاءتها لصالح المواطن، وأن كافة مرافق وخدمات البنية التحتية يجري لها سلسلة من الإصلاحات، والتطوير في الفترة القادمة.

وطالبت المحافظة سكان المدينة بتدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة، وذلك حتى الانتهاء من أعمال الصيانة.

أ ش أ

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