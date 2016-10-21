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مقتل واصابة 65 ألف شخص في غارات جوية بسوريا خلال عامين

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مقتل واصابة 65 ألف شخص في غارات جوية بسوريا خلال عامين مقتل واصابة 65 ألف شخص في غارات جوية بسوريا خلال عامين

جانب من الدمار في سوريا أرشيفية

ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان في بريطانيا اليوم الجمعة، أن نحو 65 ألف شخص قتلوا وأصيبوا نتيجة آلاف الضربات الجوية التي نفذتها طائرات النظام على الأراضي السورية خلال عامين.

وأوضح المرصد أنه وثق شن طائرات النظام السوري الحربية والمروحية، أكثر من 69180 غارة على الأقل، خلال 24 شهرا، منذ 20 أكتوبر عام 2014، وحتى مساء أمس، مشيرا إلى أن الضربات الجوية تسببت في مقتل 9708 مواطنين مدنيين، إضافة إلى إصابة نحو 54 ألفا آخرين من المدنيين بجراح، وتشريد عشرات آلاف المواطنين.

كما قتلت الغارات أيضا ما لا يقل عن 5712 عنصرا من فصائل المعارضة، وجبهة فتح الشام وتنظيم داعش الإرهابي، والحزب الإسلامي التركستاني وعدة فصائل أخرى، إضافة لإصابة آلاف آخرين بجراح.

على جانب آخر، شنت طائرات حربية بعد منتصف ليل أمس عدة غارات على مناطق في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وسقوط عدد من الجرحى، بينما قتل خمسة أشخاص من عائلة واحدة جراء قصف طائرات حربية يوم أمس لمناطق في بلدة معرشمارين بريف إدلب.

أ ش أ

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