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مصدر طبى: الحالة الصحية لرئيس مباحث أبو صوير سيئة وتحسن حالة الشرطى المصاب

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مصدر طبى: الحالة الصحية لرئيس مباحث أبو صوير سيئة وتحسن حالة الشرطى المصاب مصدر طبى: الحالة الصحية لرئيس مباحث أبو صوير سيئة وتحسن حالة الشرطى المصاب

>الإسماعيلية - صبرى غانم

قال مصدر طبى فى تصريحات صحفية، بأن الحالة العامة للرائد محمد الحسينى رئيس مباحث أبوصوير سيئة، ومازال متواجدا تحت الأجهزة فى مستشفى جامعة قناة السويسى التخصصى، بينما تحسنت حالة الشرطى محمد أبو الفتوح المصاب بطلق نارى داخل سجن المستقبل بالإسماعيلية.

 

وكان الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث مركز أبو صوير الواقع بنطاقه سجن المستقبل قد أصيب بطلق نارى بالرأس أثناء مطاردته لسيارة ربع نقل كانت تقف بالقرب من سجن المستقبل أثناء عملية هروب المساجين من السجن، وتم نقل رئيس المباحث المصاب إلى مستشفى الإسماعيلية العام لإسعافه ثم تم نقله إلى مستشفى جامعة قناة السويس التخصصى.

 


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