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بالصور.. مصرع 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم مروع بمدينة نصر

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جانب من الحادث

جانب من الحادث

شهد طريق المشير الموازي لطريق الحي العاشر بمدينة نصر، حادث مروع صباح الجمعة، أدى إلى مصرع 7 مواطنين وإصابة 8 آخرين.

وأكد العقيد عماد حماد مدير إدارة الإعلام بالإدارة العامة لمرور القاهرة، في تصريح صحفي عقب الحادث، أن اتوبيس نقل عام اصطدم بسيارة ميكروباص محملة بالركاب خلف شارع المحكمة العسكرية بمدينة نصر، مشيرًا إلى أن الحادث أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 8 أخرين تم نقلهم إلى المستشفيات.

فيما دفعت وزارة الصحة بـ9 سيارات إسعاف توجهت إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفيات لسرعة تلقي العلاج اللازم.

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