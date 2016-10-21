البورصة المصرية تخسر 11.9 مليار جنيه في أسبوع.. وتراجع جماعي لمؤشراتها

منيت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الثالث من أكتوبر الجاري بخسائر بلغت 11.9 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 408.6 مليار جنيه مقابل 420.5 مليار جنيه في الأسبوع السابق له بنسبة انخفاض بلغت نسبته 2.8%.

وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية تراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية بشكل جماعي حيث هبط المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية /إيجي اكس /30 بنحو2.68 في المائة ليبلغ مستوى 8277 نقطة كما مالت مؤشرات السوق الثانوية للانخفاض حيث سجل مؤشر/إيجي اكس /70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعا بنحو3.03 فى المائة ليغلق عند مستوى 335 نقطة كماانخفض مؤشر /إيجي إكس/100 الأوسع نطاقا بنحو 1.47 في المائة ليصل الى مستوى 792 نقطة وبالنسبة لمؤشر/إيجي اكس /20 متعدد الأوزان فقد ارتفع بنحو 3.56 في المائة ليبلغ مستوى 8147 نقطة.

وأشار الى ان انخفاض اجمالي قيم التداولات خلال الاسبوع الجاري لتبلغ نحو4.2 مليار جنيه,في حين بلغت كمية التداول نحو 1.189 مليار ورقة منفذةعلى 96الف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 4.4 مليار جنيه وكمية تداول 1.028 مليار ورقة منفذةعلى 103 آلاف عملية خلال الأسبوع السابق له.

فيما يتعلق بورصة النيل فأوضح التقرير انها سجلت قيم تداول قدرها 13.3 مليون جنيه وكمية تداول بلغت7.9مليون ورقة منفذة على 1.661 ألف عملية خلال خلال الأسبوع الحالى.

ولفت التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 90.95 المائة من إجمالي قيمةالتداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 9.05 فى المائة خلال الأسبوع الحالى.

وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين بين التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 67.45 فى المائة من إجمالي تعاملات السوق,بينما استحوذ الأجانب غيرالعرب على نسبة23.51 فى المائة والعرب على 9.03 فى المائة وذلك بعد استبعاد الصفقات

وأشار الى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بقيمة 109.55 مليون بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 153.58 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر، أن صافي تعاملات الأجانب غيرالعرب قد سجلت صافي شراء قدره 675.84 مليون جنيه منذ بدايةالعام بينما سجل العرب صافي شراء 1.602 مليار جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح التقرير استحواذ المؤسسات على 51.15 فى المائة من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة48.85 فى المائة وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 99.30 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات وفى سوق السندات بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 361 مليون جنيه كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع 353 الف سند تقريبا.