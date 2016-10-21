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وصول 1339 راكبًا لميناء سفاجا وتداول 177 شاحنة

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وصول 1339 راكبًا لميناء سفاجا وتداول 177 شاحنة وصول 1339 راكبًا لميناء سفاجا وتداول 177 شاحنة

ارشيفية

مراسل«ONA»:

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة امانة وعلى متنها 177 راكب و18 شاحنة و32 سيارة كما تغادر العبارة امانة وعلى متنها 597 راكب و44 سيارة والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 39 راكب و38 شاحنة والسفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 46 شاحنة.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة امانة وعلى متنها 1058 راكب و17 شاحنة و15 سيارة والعبارة الرياض وعلى متنها 104 راكب و2 شاحنة والسفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 43 شاحنة فيما غادرت العبارة الرياض وعلى متنها 526 راكب و83 سيارة و2 شاحنة والعبارة مسرة وعلى متنها 45 راكب و14 سيارة و11 شاحنة.

وتابع المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر: ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال العبارة سينا وعلى متنها 371 راكب و51 سيارة و16 تريلا و7 براد و2 باص جيت، بينما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 258 راكب والعبارة سينا وعلى متنها 5 براد و12 تريلا فيما غادرت العبارة سينا وعلى متنها 88 راكب و4 تريلا و10 براد و8 سيارة.

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