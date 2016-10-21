القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 3 أسلحة نارية وذخيرة وهيروين بالسلام

قبض رجال مباحث القاهرة، على 3 من أخطر العناصر الإجرامية، وبحوزتهم 3 أسلحة نارية وكمية من الذخيرة، وأخرى من مخدر الهيروين.

وتلقى المقدم محمد السيسى، رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول، معلومات بحيازة “محمد. ش. م “، 38 سنة، عاطل ، و” سيد ع ع ” 26 سنة ، عاطل ، و ” محمد. أ.م”، 26 سنة – عاطل ، أسلحة نارية ومواد مخدرة ـ بدائرة القسم .

وبعد استهداف المتهمين، فى مأمورية بإشراف اللواء عبد العزيز خضر مدير مباحث العاصمة، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهم أثناء استقلالهم سيارة رقم هـ س ص 718 ماركة سوزوكى فان، وبحوزتهم 3 سلاح نارية عبارة عن ” بندقية خرطوش عيار 12 مم، و 5 طلقات من ذات العيار، و 2 فرد خرطوش عيار 12 مم وطلقتين من ذات العيار”، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 110 جرام.

وإعترف المتهمون بحيازتهم الأسلحة النارية بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14120/560 لسنة 2016م جنايات القسم ، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.