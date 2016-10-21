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إلغاء ٤ رحلات جوية دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديًا

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إلغاء ٤ رحلات جوية دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديًا إلغاء ٤ رحلات جوية دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديًا

مطار القاهرة الدولي

شهد مطار القاهرة الدولي، الجمعة، إلغاء 4 رحلات جوية دولية؛ لعدم جدواها اقتصاديًا، وقلةه عدد ركابها، وبسبب أعمال القصف الجوي لقوات التحالف العربي لمواقع الحوثيين.

صرحت مصادر ملاحية بالمطار، لـ”أونا”، أن السلطات تلقت إخطارًا من شركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء الرحلة 106 والمتجهة إلى ينبع، بالإضافة إلي وصول إخطار من شركة الخطوط الاريترية بإلغاء رحلتها رقم 8361 والمتجهة إلى أسمره، فضلا عن إلغاء رحلة شركة النيل للطيران رقم 115 والمتجهة إلى ينبع بسبب عدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد ركابها .

وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلقت أيضا إخطارا من الخطوط اليمنية يفيد بإلغاء رحلتها رقم 602 والمتجهة إلى سنا، بسبب استمرار أعمال القصف الجوي لقوات التحالف العربي علي مواقع الحوثيين .

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أونا