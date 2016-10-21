حبس عاطل استدرج تلميذا وتعدى عليه جنسياً داخل عشة بالزقازيق

قررت نيابة قسم أول الزقازيق، برئاسة أحمد سلام مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيق، لاتهامه بالتعدى الجنسى الكامل علي تلميذ بإحدى العشش بناحية عزبة الصعايدة التابعة لمركز الزقازيق .

وتلقى الرائد حسين أبو فول رئيس مباحث قسم شرطة أول الزقازيق بلاغاً من «ط »، باختفاء ابنه «ع» البالغ من العمر 12 عاماً، وهو طالب بالصف السادس الإبتدائى ومقيم مع والده فى مدينة الزقازيق، منذ 10 أيام، لكنه لم يتهم أحداً، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6162 إدارى القسم لسنة 2016 .

وبعد تشكيل فريق بحث قاده الرائد حسين أبو فول وشارك فيه معاونوه النقيب عمرو عودة، وتحت الإشراف المباشر للواء هشام خطاب مدير إدارة البحث الجنائى، أسفرت الجهود عن كشف مكان احتجاز الطفل بناحية عزبة الصعايدة التابعة لمركز الزقازيق، وهو ما أكدته المصادر السرية، وبتكثيف التحريات تبين أن وراء الواقعة « ع . ك »، عاطل ومقيم بمدينة الزقازيق، حيث قام باستدراج الطفل من ميدان المحطة ليلاً بعد أن أوهمه باصطحابه لركوب الملاهى، ومن فورهم قام ضباط وأفراد القسم بمداهمة المكان، وتم ضبط المتهم .

واعترف المتهم بخطف الطفل واستدراجه إلى ناحية عزبة الصعايدة، وإيداعه إحدى العشش والتعدى عليه جنسياً بشكل كامل كرهاً، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 50 / 177 أحوال القسم لسنة 2016، وأخطرت النيابة العامة التى قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.