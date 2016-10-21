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حبس أمين شرطة 4 أيام لاتهامه بالتعدى على شخصين بأعيرة نارية فى الشرقية

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حبس أمين شرطة 4 أيام لاتهامه بالتعدى على شخصين بأعيرة نارية فى الشرقية حبس أمين شرطة 4 أيام لاتهامه بالتعدى على شخصين بأعيرة نارية فى الشرقية

>الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة ههيا بالشرقية، برئاسة محمد عباس مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبس أمين شرطة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، التى بإشرها محمد عبد الحليم وأحمد الحمزاوى وكيلا النائب العام، ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الشروع في القتل.

 

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء هشام خطاب، مدير البحث الجنائى، يفيد بلاغاً بوقوع مشاجرة بقرية التل الأحمر مركز ههيا، وانتقلت الأجهزة الأمنية بالمركز إلى الواقعة، وتبين من التحريات قيام "محمود. ال. م" أمين شرطة بالحراسات الخاصة، بإصابة كل من "رضا. ا" 25 سنة و"إسماعيل. أ. ا" 48 سنة عامل بأعيرة نارية، بسبب خلافات النسب وقيام أمين الشرطة بالدفاع عن نفسه بعد نشوب مشاجرة بينهما، وتم التحفظ على أمين الشرطة والسلاح، وتبين أنه من قوة الحراسات الخاصة.

 

 

 

 


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