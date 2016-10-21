مباحث القاهرة تضبط المتهمين بالسطو على عيادة طبيبة أسنان بحدائق القبة

كشف رجال مباحث القاهرة، ملابسات واقعة سرقة عيادة طبيبة أسنان بمنطقة حدائق القبة بالإكراه على يد مجهولين، إذ تبين أن 3 مسجلين خطر إدعوا رغبة أحدهم الكشف الطبى، وأثناء ذلك أشهروا الأسلحة فى وجه الطبيبة واستولوا على مبالغ مالية وهواتف محمولة وشاشة تليفزيون وفروا هاربين، حتى تمكن رجال مباحث الحدائق من ضبط المتهمين وإعادة المسروقات .

وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغاً من " سميرة إ م 50 سنة"، طبيبة أسنان، أفادت فيه بأنها أثناء تواجدها بالعيادة الخاصة بها في شارع مصر والسودان، فوجئت بدخول شخصين مجهولين " أدلت بأوصافهما التقريبية" إذ إدعي أحدهما حضوره لتوقيع الكشف الطبي عليه وأثناء قيامها بالكشف قام الثاني بتهديدها بسلاح أبيض والإستيلاء منها علي دبلة ذهبية، ومبلغ 1000 جنيه، و 2 هاتف محمول،و شاشة LCD وفرا هاربين.

ووجه اللواء عبد العزيز خضر مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بسرعة وضع خطة بحث، وتشكيل فريق أمنى بقيادة اللواء هشام لطفى نائب مدير مباحث العاصمة، واللواء أحمد الألفى مدير المباحث الجنائية، وأمكن التوصل من خلال التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "احمد ا إ " 34 سنة، عاطل، ( مسجل خطر ) سرقة بالإكراه تحت رقم 1995 فئة " ب " الأميرية، والسابق اتهامه في 4 قضايا أخرها 3657 لسنة 2009م الأميرية " مخدرات " ، وشقيقة "محمد ا إ " 36 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في 4 قضايا آخرها 19787 لسنة 2007م مصر الجديدة " سرقة متجر "، و"فارس م ع " 36 سنة، عاطل، ( مسجل خطر ) مخدرات تحت رقم 13339 فئة " ب " الزيتون، والسابق اتهامه في 7 قضايا أخرها 5502 لسنة 2014م الأميرية " سلاح أبيض " .

وتم إعداد الأكمنة وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، حيث قاموا بالدخول للعيادة جميعاً وقام المتهم الثاني بالدخول لغرفة الكشف وبصحبته المتهم الأول وحال قيام المجني عليها بالكشف قام المتهم الأول بتهديدها بالسلاح وقام الثالث بالاستيلاء علي المسروقات وفروا هاربين، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات بمسكن المتهم الأول ومبلغ مالي 500 جنية وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ علي متطلباتهم الشخصية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19175 لسنة 2016م جنح قسم شرطة الحدائق.