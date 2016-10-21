وزير ة التضامن تعلن ضبط 18 سائق مدراس يتعاطون المواد المخدرة

أعلنت غادة والى ، وزيرة التضامن الإجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن لجنة الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقى الحافلات المدرسية تواصل عملها، وقامت بالكشف على 553 سائق فى محافظات القاهرة والجيزة والقليويبة خلال أول أسبوع عمل للجنة في الفصل الدراسى الحالى ، وتبين تعاطى 18 سائقا للمواد المخدرة فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بنسبة 3.3% من إجمالى من تم الكشف عليهم بعدما كانت النسبة 12% فى بداية العام الدراسى 2014/2015 و 9.7% فى بداية العام الدراسى الماضى 2015/ 2016 .

وأضافت غادة والى، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن اللجنة قامت بالكشف على 179 سائقًا فى محافظة القاهرة، وجاءت نتيجة الكشف عن وجود 5 حالات إيجابية منهم 3 حالات تعاطى ترامادول وحالتين تعاطى متعدد " ترامادول وحشيش ، ترامادول وهيروين "،وكذلك الكشف على 201 سائق فى محافظة الجيزة، وتبين وجود 11 حالة إيجابية منهم 3 ترامادول و حالة تعاطى مخدر بنزو وحالة تعاطى متعدد "ترامادول وحشيش "وحالة حشيش و5 أنواع مختلفة وتمت إحالتهم للنيابة، إضافة إلى الكشف على 173 سائق بمحافظة القليوبية، وتبين تعاطى حالة هيروين وأخرى ترامادول.

وأوضحت "غادة والى" أن حملات الكشف العشوائى على سائقى حافلات المدارس ستظل مستمرة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وذلك للتأكد من عدم تعاطي السائقين للمخدرات.

وقال بيان صحفى صادر عن وزارة التضامن ، إن ذلك يأتى فى إطار توجيهات مجلس الوزراء ، بضرورة تكثيف حملات الكشف على المخدرات بين سائقى حافلات المدارس إضافة إلى أن الخط الساخن رقم "16023" يواصل تلقى شكاوى الأهالى والأسر بشأن اشتباههم فى تعاطى سائقى أتوبيسات المدارس للمخدرات، وأنه يتم حاليا استقبال المكالمات للتعامل مع أى سائق يثبت تعاطيه للمخدرات حيث يتم إحالته للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.