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رئيس وزراء تونس لليوم السابع: علاقاتنا بمصر قوية والزراعة أمن قومى

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رئيس وزراء تونس لليوم السابع: علاقاتنا بمصر قوية والزراعة أمن قومى رئيس وزراء تونس لليوم السابع: علاقاتنا بمصر قوية والزراعة أمن قومى

>تونس - محمد سعد

قال رئيس التونسية يوسف الشاهد إن الحكومة تدعم القطاع الزراعى فى تونس، لأن بلاده بلد زراعى فى الأساس، وذلك على هامش افتتاحه الدورة الـ12 للصالون الدولى للاستثمار الفلاحى والتكنولوجيا “سيات 2016 " بقصر المعارض بالكرم بتونس.

 

وأكد رئيس الحكومة التونسية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، عمق العلاقات المصرية التونسية، موضحاً أن القطاع الزراعى حقّق نجاحات كبيرة فى تعبئة الموارد الماليّة وفى تحقيق الأمن الغذائى والتشغيل، وفى إحياء المناطق الريفيّة، موضحاً أنّ منوال التنمية الفلاحى التّونسى بشكله الحالى، وبعد عشرات السنوات من توخيه استنفد مهامّه وأهدافه كونه صار ضاغطا، وعائقا فى طريق تحسين دخل الفلاّح.

 

وشدّد يوسف الشاهد على ضرورة اعتماد منوال تنمية فلاحى جديد، باعتبار أنّ الفلاحة اليوم خيار استراتيجى وأنّ الأمن الفلاحى هو جزء من الأمن الوطنى، وأنّ الفلاّح يجب أن يكون فى قلب السياسات الفلاحيّة الجديدة، وأن هناك حرصاً على التنسيق الكامل بين السياستين الفلاحية والتجارية وبقيّة سياسات الدولة.

 

وأشار "الشاهد" إلى أن هناك دعما مخصّصاً لتشجيع الباعثين الشبّان، والحكومة وضعت فى إطار قانون الماليّة لسنة 2017، اعتمادات بقيمة 250 مليون دينار لدعم المبادرات الخاصّة والباعثين الشبّان، لاسيما فى المجال الفلاحى وفى قطاع الغابات، وفى تربية المواشى والأغنام بالمناطق الريفيّة.


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مصر 365

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