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إلغاء 4 رحلات جوية دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها الاقتصادية

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إلغاء 4 رحلات جوية دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها الاقتصادية إلغاء 4 رحلات جوية دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها الاقتصادية

>كتب أحمد حمادة

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، إلغاء 4 رحلات دولية لعدم جدواها اقتصاديا وقله عدد ركابها.

وأوضحت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن سلطات المطار تلقت إخطارا من شركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء رحلتها 106 والمتجهة إلى ينبع، بالإضافة إلى وصول إخطارا من شركة الخطوط الإريترية بإلغاء رحلتها رقم 8361 والمتجهة إلى أسمره، فضلا عن إلغاء رحلة شركة النيل للطيران رقم 115 والمتجهة إلى ينبع بسبب عدم جدواها اقتصاديا وقله عدد ركابها.

وأضافت المصادر، أن سلطات المطار تلقت أيضا إخطارا من الخطوط اليمنية يفيد بإلغاء رحلتها رقم 602 والمتجهة إلى سنا.

 


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