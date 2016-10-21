وزير التعليم يحيل واقعتى إصابة تلميذين بالقاهرة والبحيرة للشئون القانونية

أحال الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، المسئولين عن واقعة إصابة تلميذة بالصف الثانى الابتدائى بمدرسة يوسف السباعى التجريبية بإدارة النزهة التعليمية بمحافظة القاهرة بجرح قاطع بالوجه نتيجة سقوط مروحة سقف عليها أثناء الفسحة المدرسية إلى التحقيق بالشئون القانونية بالوزارة.

وأكد الوزير فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أنه تم أيضا إحالة المسئولين عن واقعة سقوط تلميذ بالصف الثانى الابتدائى بمدرسة سيف النصر الابتدائية بإدارة مركز كفر الدوار التعليمية بمحافظة البحيرة فى (بير مياه) خلف المبنى التعليمى إلى التحقيق بالوزارة مع متابعة التحقيقات الجارية.

كما نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ما تردد فى الأيام القليلة الماضية حول توزيع قرارين يحملان رقمى (272)، و(273) بتاريخ 15/9/2016، على المدارس الخاصة، وتؤكد أن ما ورد بهذين القرارين غير صحيح ومزور.

حيث يتضمن القراران المزوران "تحصيل مبلغ (275) جنيهًا من طلبة وطالبات المدارس الخاصة والدولية، للتنمية التعليمية والعلاجية على أن تسدد هذه المبالغ فى موعد غايته ثلاثة أسابيع من بداية العام الدراسى وإيداعها فى الحساب المقرر لذلك بالبنك الأهلى المصرى حساب رقم (01000797069) فرع الهرم".

وقد أحال الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى هذا الموضوع إلى الشئون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو صاحب الحساب البنكى المنوه عنه فى القرار المشار إليه.

وتؤكد الوزارة أن ما ورد بالقرارين اللذين أصدرتهما الوزارة تحت رقم (272)، و(273) يتضمنان الترخيص لمدرستين دوليتين.