«الزراعة»: تصدير 452 ألف طن بطاطس الموسم الحالى خالية من «العفن البنى»

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، عن إجمالى مساحة المناطق الخالية من مرض العفن البني فى البطاطس خلال الموسمين الماضى والحالى حتى الآن، والتى بلغت حوالى14 ألف و693 فدان، على مستوى بعض المحافظات بالجمهورية، من إجمالى 521 ألف و741 فدان على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة، فى بيان لها الجمعة، أن إجمالى ما تم فحصه من عينات بطاطس المائدة المصدرة الى الخارج بلغ 17 ألف و746 عينة لكمية قدرها 452 ألف و51 طن، منها 12 ألف و170 عينة مصدرة الى الاتحاد الاوروبي وروسيا،بينما بلغ عدد ما تم فحصه من عينات التربة الصناعية “البيتموس” المستوردة من الخارج خلال هذا الموسم 152عينة.

وقالت إن إجمالى ما تم فحصه من عينات تقاوى البطاطس الكسر المحلى المخزنة بالثلاجات، وذلك من خلال مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى الطاطس، بلغ 5834 عينة، لكمية قدرها 112 ألف و476 طن خلال موسم 2015-2016، بينما تم فحص 4031 عينة لكمية قدرها 80 ألف و966 طن خلال الموسم الحالي.

وأوضح بيان الوزارة، أنه تم خلال هذا الموسم أيضاً فحص 477 عينة من بطاطس التصنيع المستوردة بإجمالى كمية تقدر بنحو 11 ألف و932 طن، بينما بلغت إجمالى عينات تقاوى البطاطس المستوردة والتى تم فحصها من قبل المشروع 5692 عينة لكمية تقدر بنحو 133 ألف و586 طن.