بالصور.. رئيس مدينة إسنا يوزع 25 طن سكر على المواطنين بـ6 جنيهات للكيلو

واصل محمد سيد سليمان، رئيس مدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، أعمال توزيع كميات السكر الجديدة التى وصلت للمدينة أمام الوحدة المحلية للمدينة وعدد من القرى بإسنا، للتأكيد على وصول السكر للمواطنين وحل الأزمة التى ظهرت خلال الفترة الماضية.

وبلغت نسبة الأقصر من الكمية الجديدة التى تم جلبها من مصنع سكر أرمنت بالمحافظة حوالى 25 طن سكر، والتى تم توزيعها بالتنسيق مع مديرية التموين بمحافظة الأقصر، وفقاً لمخطط جغرافى تحت إشراف مفتشى التموين ومباحث التموين، لضمان وصول السلعة للمواطنين.

وقام رئيس المدينة بإرسال سيارة محملة بالسكر لرئيس قروى أصفون حازم راغب وتوزيع الكمية كاملة لأهالى القرية من وابورات المطاعنه وأصفون التابعة لقريه أصفون، بسعر 6 جنيهات للكيلو، وكل فرد له 2 كيلو فقط، ومازال البيع مستمرا.

وكان عبد المنعم السباعى، وكيل مديرية التموين بمحافظة الأقصر، قد أعلن أن المحافظة شهدت انفراجة فى أزمة السكر، بعد الدعم الذى قدمته هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة فى ضوء تعليمات رئيس الجمهورية بضخ 80 طنا من السكر وتوزيعها على بدالى التموين لسد حاجة المواطنين ومواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار.

وتم توزيع حصة السكر على مختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث حصل بندر الأقصر على 13 طن سكر، ومركز البياضية حصل على 6 أطنان من السكر، وحصل مركز القرنة على 9.5 طن، ومركز الزينية 5 أطنان، ومركز الطود 7.5 طن من السكر، ومركز أرمنت حصل على 11 طنا، ومركز إسنا حصل على 25 طنا من السكر، ومركز طيبة حصل على 3 أطنان.

رئيس مدينة إسنا يوزع 25 طن جديدة سكر علي المواطنين بسعر 6 جنيهات للكيلو

جانب من توزيع كميات السكر الجديدة للمواطنين باسنا

قري اسنا تتسلم حصتها من كميات السكر الجديدة القادمة من مصنع سكر أرمنت

توزيع سيارات محملة بالسكر لمجلس قروي أصفون باسنا

تموين الاقصر تواصل حملاتها لمواجهة ازمة السكر لحرب جشع التجار