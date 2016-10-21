أخبار عاجلة

انتظروا النجمة مي سليم وميس حمدان ومحمود عبد المغني في حلقة خاصة في عيش الليلة الخميس الـ 9 مساءً -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك وإنبى -
إرسال ملفات التحقيق في قضية تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا لنيابة أمن الدولة -
بالصور ... الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 7 من عناصر داعش بأسيوط -
خلال رفع الجلسة العامة.. رئيس "النواب" للأعضاء: مفيش إجازات -
للعام الثالث.. ''فاب لاب'' تنظم أكبر مهرجان للابتكارات بمصر وسط أجواء كرنفالية -
4 دول تعزي "شكري" في ضحايا تفجيري الكنيستين -
عبدالعال: الإرهاب لم يضرب مطاراتنا مثل دول أخرى.. ولا يوجد لدينا مشاكل -
فتاتان تنفذان هجومًا انتحاريًا في نيجيريا -
وفاة فلسطيني بعد شهر من إطلاق النار عليه من جنود إسرائيليين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إحباط محاولة هروب مساجين من سجن المستقبل بالإسماعيلية وإصابة شرطى

Google+ Print
إحباط محاولة هروب مساجين من سجن المستقبل بالإسماعيلية وإصابة شرطى إحباط محاولة هروب مساجين من سجن المستقبل بالإسماعيلية وإصابة شرطى

ارشيفية

أحبطت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، محاولة هروب مساجين من سجن المستقبل، وأصيب شرطى بطلق نارى فتحتى دخول وخروج.

وقال شهود عيان، أنهم سمعوا إطلاق أعيرة نارية بمحيط سجن المستقبل بالإسماعيلية.

وكان اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من مسئولى سجن المستقبل، يفيد بسماع طلقات رصاص من داخل السجن المستقبل، مما أدى إلى إصابة شرطى بطلقات نارية، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وعلى الفور انتقلت تعزيزات أمنية مكثفة لتأمين السجن من الداخل والخارج، لمنع هروب المساجين.

وتقوم الأجهزة الأمنية حاليًا بتمشيط محيط السجن من الداخل والخارج، ومعرفة سب إطلاق النار ومن فعل ذلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا