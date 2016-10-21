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طقس اليوم معتدل شمالًا مائل للحرارة جنوبًا.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

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طقس اليوم معتدل شمالًا مائل للحرارة جنوبًا.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة طقس اليوم معتدل شمالًا مائل للحرارة جنوبًا.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

ارشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار هناك والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

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