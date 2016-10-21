هازال كايا تشغل الصحافة التركية بحبيبها وهذه مفاجأتها السارة

أصبح أسبوع الموضة في اسطنبول خلال عرض مرسيدس بينز في مركز زورلو التجاري، وعرض أزياء المصمم التركي الشهير أوزغور ماسور حديث "السوشيال ميديا" لأيام بعد أن حصد عرض أزياء المصمم التركي الشهير أوزغور ماسور الحصة الأكبر في حضور المشاهير والإعجاب في الإعلام و"السوشيال ميديا" حيث حرص المصمم أوزغور ماسور على دعوة أصدقائه من مشاهير تركيا الذين لم يخذلوه،وحرصوا على تلبية دعوته لرؤية مجموعة أزيائه الجديدة المميزة في أسبوع اسطنبول للموضة. وفي مفاجأة سارة، جذبت الأنظار إليها بقوة الممثلة الشابة الواسعة الشعبية هازال كايا الشهيرة بفريحة رغم فشل مسلسليها الأخيرين "عشق" و"مارال" في الرايتنغ ،وأسعدت جمهورها بتصريحها لوسائل الإعلام التركية بأن هناك عملاً درامياً ينتظر موافقتها لكنها لم توقع عقده رسمياً بعد لانشغالها السابق بدورة الطهي لمدة 6 أشهر.

وعن أسلوبها في اختيار أزيائها أجابت بصدق: أستعين بمشورة أصدقائي في اختيار أزيائي الخاصة.

وعندما سألها أحد الصحفيين عن حبيبها الممثل علي أطاي أنهت دردشتها مع الصحفيين وتابعت طريقها حرصاً منها على خصوصية علاقتها مع حبيبها علي أطاي.

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