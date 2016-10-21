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النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور القاهرة و الجيزة

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النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور القاهرة و الجيزة النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور القاهرة و الجيزة

>كتب عبد الرحمن سيد

 

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بمحافظتى القاهرة والجيزة خلال فترة الذروة الأولى للزحامات المرورية اليوم الجمعة حالة من السيولة المرورية و انسياب حركة السيارات بكافة الطرق وسط انتشار الخدمات المرورية

 

 

شهد ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، صباح اليوم سيولة مرورية وانتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان وكوبرى قصر النيل وشارع القصر العينى، بالإضافة إلى انتشار أفراد وأمناء شرطة الإدارة العامة لمرور القاهرة على المداخل والشوارع الرئيسية، لتسهيل حركة السيارات.

 

 

كما ظهرت انسياب فى حركة السيارات أعلى مناطق كورنيش النيل بدء من المعادى وصولا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك الأمر للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وظهرت تباطؤ محدود فى حركة السيارات أعلى طريق إسكندرية الزراعى للمتجه من مناطق الأقاليم وصولا إلى القاهرة.

 

 

كما انتظمت حركة السيارات بميدان روكسى و رابعة و طريق الأوتوستراد و مناطق غلق الإشارات فى الميادين الرئيسية فى العاصمة، كما انتظمت حركة المركبات أعلى محاور الجيزة بشارعى الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم و نزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية وسط انتشار الخدمات بكافة الطرق.

 

 

 

 


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