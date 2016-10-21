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طقس اليوم معتدل شمالا مائل للحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

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طقس اليوم معتدل شمالا مائل للحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة طقس اليوم معتدل شمالا مائل للحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

>كتب محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

 

 وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار هناك والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.


> وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 19 27

 

الإسكندرية 21 26

 

مطروح 20 25

 

بورسعيد 21 26

 

دمياط 20 27

 

بلطيم 21 26

 

الإسماعيلية 18 27

 

السويس 19 28

 

العريش 15 27

 

نخل 13 27

 

طابا 16 28

 

الطور 21 27

 

مرسى علم 22 30

 

الغردقة 22 31

 

شرم الشيخ 25 30

 

رفح 15 26

 

كاترين 15 25

 

سيوة 18 27

 

المنيا 18 27

 

الفيوم 18 27

 

رأس سدر 19 27

 

أبوسمبل 22 34

 

وسط الدلتا 19 27

 

أسيوط 17 28

 

سوهاج 18 29

 

الأقصر 22 33

 

أسوان 23 35

 

شلاتين 23 33

 

حلايب 24 32

 

الوادى الجديد 20 32

 

قنا 20 32

 

نويبع 25 30

 

السلوم 15 25


> أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 26 40

 

المدينة 19 37

 

الرياض 18 35

 

المنامة 26 33

 

أبوظبى 24 33

 

الدوحة 25 36

 

الكويت 19 37

 

دمشق 08 28

 

بيروت 21 27

 

عمان 13 26

 

القدس 16 24

 

غزة 20 28

 

بغداد 18 34

 

مسقط 27 33

 

صنعاء 06 27

 

الخرطوم 25 30

 

طرابلس 23 30

 

تونس 17 26

 

الجزائر 17 24

 

الرباط 16 24

 

نواكشوط 22 34

 


>

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم دول العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 04 20

 

اسطنبول 12 20

 

اسلام اباد 16 32

 

نيودلهى 20 35

 

جاكرتا 25 32

 

بكين 11 13

 

كوالامبور 24 32

 

طوكيو 14 20

 

أثينا 15 21

 

روما 10 20

 

باريس 06 14

 

مدريد 14 21

 

برلين 04 10

 

لندن 07 13

 

مونتريال 05 12

 

موسكو 2- 03

 

نيويورك 06 13

 

واشنطن 07 20

 


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