سعر الذهب اليوم في مصر، حيث ما زال الوضع حرجا في محلات الصاغة، حيث توترت الأجواء الخاصة بالمعدن النفيس وسط ارتفاع جديد للأسعار، فبعد انخفاض طفيف لمدة بسيطة، عاودت أسعار المعدن الأصفر الارتفاع مرة أخرى، وسط حالة ركود كبيرة أصابت الذهب بسبب ارتفع الأسعار، وسط إصرار من بعض الأسر المصرية على إلغاء الشبكة أثناء إتمام الزواج.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 21/10/2016

1 عيار 18 467 جنيه

2 عيار 21 545 جنيه

3 عيار 24 622 جنيه

4 الجنيه الذهب 4360 جنيه

5 أوقية الذهب 1267 دولار

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads