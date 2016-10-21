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على المصيلحى: نستمع لتصور وزير المالية حول ضم الصناديق الخاصة للموازنة

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على المصيلحى: نستمع لتصور وزير المالية حول ضم الصناديق الخاصة للموازنة على المصيلحى: نستمع لتصور وزير المالية حول ضم الصناديق الخاصة للموازنة

>كتب عبد اللطيف صبح

قال الدكتور علي المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة أجمعوا على تجديد المطالبة بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمتابعة الصناديق الخاصة وتعديل القانون المنظم لها، بحثا عن موارد إضافية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

 

 

وأضاف المصيلحى، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة سوف تستمع لتصور وزير المالية، حول كيفية ضم هذه الصناديق أو الاستفادة منها، لافتا إلى أن التعامل مع مراجعة الصناديق الخاصة يحتاج إلى التعاون والشفافية من كافة الجهات الحكومية والمحافظات، بما يخدم إعادة صياغة الإطار العام الذى يحكمها.

 

 

وكان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قد كلف وزير المالية عمرو الجارحى بدراسة الإطار التشريعى والقانونى لضم الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة، ومن المقرر أن يعرض وزير المالية تقريرًا حول ما تم اتخاذه فى هذا الأمر خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية المقبل.


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