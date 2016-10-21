فوائد زيت جوز الهند في العناية بالبشرة

يعتبر زيت جوز الهند من أكثر الزيوت الساحرة في تغذية البشرة وتدليلها وعلاج مشاكلها، فهو غني بمجموعة كبيرة من الفيتامينات التي لديها القدرة على تقديم المساعدة للبشرة بأكثر من طريقة.

نقدم لك في ما يلي بعض استخدامات زيت جوز الهند الرائعة للبشرة:



1-مزيل للمكياج: يعتبر زيت جوز الهند من أكثر الزيوت فعالية في إزالة المكياج، كما أنه مثالي في إزالة المكياج الصعب والمضاد للماء كمكياج الرموش والعينين، فكل ما عليك فعله هو وضع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند على يديك والبدء في فرك بشرتك بلطف مع التدليك بأطراف الأصابع بحركات دائرية، وفي النهاية استخدمي منشفة دافئة لمسح بشرتك، كما يمكنك وضع القليل من زيت جوز الهند على قطنة نظيفة وتدليك بشرتك بها، ثم شطف بشرتك بالماء الفاتر، وستتخلصين من كافة مستحضرات المكياج على وجهك مع ترطيب بشرتك أيضاً.

2-للتخلص من رائحة العرق: يعتبر زيت جوز الهند من الزيوت ذات الخصائص المضادة للجراثيم، لذا فهو فعال في التخلص من رائحة العرق، كل ما عليك فعله هو مزج خمس ملاعق من زيت جوز الهند مع 4 ملاعق من مسحوق الأروروت و4 ملاعق من صودا الخبز وقطرات من أحد الزيوت العطرية المفضلة لديك، وضعي المزيج على أماكن خروج العرق بعد الاستحمام.

3-بديل لمعجون الأسنان: يساعد زيت جوز الهند على تقليل أمراض الفم أيضاً، وكل ما عليك فعله هو مزج ملعقة من زيت جوز الهند مع ملعقة من صودا الخبز وملعقة من الماء، ثم ضعي المزيج على فرشاة أسنانك، وسيساعدك ذلك على تطهير أسنانك جيداً.

4-بعد إزالة الشعر: زيت جوز الهند من الزيوت الممتازة لتهدئة الجلد بعد إزالة الشعر، فعند وضعه على الأماكن الملتهبة سيساعد على سرعة التئام الجروح وتخفيف الألم وسرعة الشفاء.