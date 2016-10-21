"العمل التطوعى يقودنا لمجتمع قوى مترابط" عنوان خطبة الجمعة ببورسعيد

قال الشيخ "عبد الحليم محمد" إمام وخطيب مسجد صالح سليم بحى المناخ فى محافظة بورسعيد إنه سوف يتناول فى خطبة اليوم الجمعة، موضوعاً تحت عنوان "العمل التطوعى يقودنا لمجتمع قوى مترابط".

وأضاف "عبد الحليم" أن الإسلام حث على العمل وحذر من الكسل والبطالة؛ حيث قال الله تعالى "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"، موضحاً أن من أشرف الأعمال يكون العمل التطوعى، الذى لا يبتغى المرء من ورائه منفعة دنيوية أو مكسبا زائلا.

وجاءت آيات القرآن تحث المسلمين على العمل الخيرى التطوعى، حيث قال الله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى"، وقال تعالى: "فمن تطوع خيرا فهو خير له"، وقال النبى صلى الله عليه وسلم: "والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه"، والعمل التطوعى سمة الأنبياء والمرسلين، كما حكى القرآن قصة موسى عليه السلام مع ابنتى الرجل الصالح، وموقف ذى القرنين مع القوم الذين تضرروا من يأجوج ومأجوج .

وسيشير خطيب بورسعيد فى خطبته إلى أن العمل التطوعى يبرز قيمة الإنسانية الحقة، وينتج مجتمعا قويا مترابطا، يكون كالبنيان يشد بعضه بعضا.