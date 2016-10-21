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اليوم.. مجلس إدارة نادى قضاة البحيرة يجتمع لتشكيل هيئة المكتب واللجان

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اليوم.. مجلس إدارة نادى قضاة البحيرة يجتمع لتشكيل هيئة المكتب واللجان اليوم.. مجلس إدارة نادى قضاة البحيرة يجتمع لتشكيل هيئة المكتب واللجان

>البحيرة - جمال أبو الفضل

أعلن المستشار حامد عيساوى رئيس نادى قضاة البحيرة، عقد اجتماع اليوم لأعضاء مجلس إدارة نادى قضاة البحيرة، لاختيار هيئة المكتب وتشكيل اللجان.

 

الجديربالذكر، أن انتخابات التجديد الكلى لمجلس إدارة النادى، قد جرت يوم الجمعة الماضية الموافق، وأسفرت عن فوز المستشار حامد عيساوى برئاسة النادى، كما اكتسحت قائمته معظم المقاعد، وحصدت12مقعدا من أصل 15 مقعدا .

 

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة فى البحيرة، برئاسة المستشار إبراهيم حسن، وعضوية المستشار شوقى الصالحى، والمستشار أيمن الحلاج قد أعلنت الجمعة الماضية فوز المستشار حامد عيساوى رئيس الاستئناف برئاسة النادى بفارق 31 صوتًا عن المستشار محمد الساخى .

 


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