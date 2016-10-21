جامعة الزقازيق تنظم مؤتمرا مع جامعة ماديسون الأمريكية حول الأمراض المعدية

قالت الدكتورة شيرين عيسى المدير التنفيذى لوحدة إدارة مشروعات التطوير بجامعة الزقازيق، إن الجامعة تنظم مؤتمرا دوليا للأمراض المعدية فى الإنسان والحيوان، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية جامعة ماديسون وسكونسن وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحت رعاية الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة خلال الفترة من 18 ديسمبر المقبل بمشاركة دولية ومحلية وبرعاية من منظمة الصحة العالمية.

وأضاف الدكتور عماد حشيش، نائب مدير الوحدة، أن المؤتمر هو أحد أنشطة مشروع جسور رقم 2005 الممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ضمن برنامج "جسور التنمية" للربط بين العلماء المصريين فى الداخل والخارج، والاستفادة من خبراتهم فى تنمية قدرات شباب الباحثين المصريين فى الداخل، وإيجاد حلول لمشكلات المجتمع المصرى.